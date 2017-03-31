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هذه الأعراض تنذر بنقص المغنيسيوم

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هذه الأعراض تنذر بنقص المغنيسيوم هذه الأعراض تنذر بنقص المغنيسيوم

ذكرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن المغنيسيوم يندرج ضمن المعادن المهمة للغاية للجسم؛ حيث يحتاج إليه الجسم في نحو 300 عملية واستجابة بيوكيميائية مختلفة.
 
وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن نقص المغنيسيوم في الجسم يرجع لأسباب عدة، منها التغذية غير السليمة أو مشكلات الأمعاء المزمنة، أو تعاطي بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية.
 
وتعد التقلصات العضلية أكثر الأعراض الدالة على نقص المغنيسيوم شيوعاً، خصوصاً التي تهاجم السيقان، ومن الأعراض الأخرى سرعة التوتر العصبي وصعوبات النوم والصداع ومشكلات القلب وضعف العظام وضيق التنفس.
 
ويمكن إمداد الجسم بالمغنيسيوم من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل السبانخ والموز والتين والأفوكادو والسلمون وبذور القرع العسلي واللوز والشوكولاتة الداكنة.
 
كما يمكن تعاطي أقراص المغنيسيوم، التي يتم الحصول عليها من الصيدلية من دون وصفة الطبيب. وفي حال المتاعب الشديدة أو استمرارها لمدة طويلة تنبغي استشارة الطبيب.
 
المصدر:الإمارات اليوم

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