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إحترسوا من الفيس بوك .. القبض على راقصة تدير شبكة لدعارة "القاصرات" بحجة تعليمهن الرقص بالهرم

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إحترسوا من الفيس بوك .. القبض على راقصة تدير شبكة لدعارة "القاصرات" بحجة تعليمهن الرقص بالهرم إحترسوا من الفيس بوك .. القبض على راقصة تدير شبكة لدعارة "القاصرات" بحجة تعليمهن الرقص بالهرم

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من الكشف عن دعارة لاستغلال الفتيات القاصرات واجبارهن على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام، وتم ضبط المتهمة بإدارة الشبكة وتبين أنها تدعى "مايا " أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإيقاع بضحاياها بحجة تعليمهن الرقص الشرقى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بلاغًا من فتاتين قاصرتين، يفيد أن راقصة شهرتها "مايا" استدرجتهما عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بحجة تعليمهما الرقص الشرقى واغرتهما بالمبالغ المالية والهدايا ثم أجبرتهما على توقيع ايصالات أمانة وطلبت منهما ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة.
 
وأضافتا أنهما تمكنا من الهرب من شقتها بالهرم بعدما هددتهما بحبسهما.
 
وكشفت تحريات الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود أن المتهمة شهرتها " مايا "راقصة سبق اتهامها فى 10 قضايا آداب، وأنها أنشأت صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستدراج الفتيات القاصرات وايهامهن بتعليمهن الرقص الشرقى.
 
وتوصلت التحريات، أن المتهمة تستغل الفتيات فى ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأنها تهددهم بايصالات أمانة وصور خاصة بهن لإجبارهن على ممارسة الرذيلة، كما أنها تجبرهن على الإقامة بصحبتها بشقتها ويعاونها زوجها "محمد. م " فى إدارة شبكة الدعارة.
 
وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض على المتهمة وضبط بشقتها ايصالات أمانة وصور خاصة بالفتيات وعقود زواج عرفى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.
 
المصدر:اليوم السابع

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