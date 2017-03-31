66.1 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال شهر مارس

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سجلت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات شهر مارس الجاري بلغت نحو 1.66 مليار جنيه ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8.654 مليار جنيه مقابل 7.588 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 2.11%.

وأفاد التقرير الشهري للبورصة المصرية، اليوم المعة، بارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 86.8% ليبلغ مستوى 12995 نقطة، كما مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" للارتفاع ليزيد بنحو 35.20% ليبلغ مستوى 570 نقطة، بينما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 39.16%.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات الشهر الحالى لتبلغ نحو2.33مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 940.5 مليار ورقة منفذة على 681 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.39 مليار جنيه وكمية تداول 728.5 مليار ورقة منفذة على 631 ألف خلال الشهر الماضي.

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وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بيَّن التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 23.76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 91.15% والعرب على 86.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 306.1 مليار جنيه خلال الشهر، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 24.103 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 883 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهر 875 ألف سند تقريبًا.