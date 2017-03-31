أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

66.1 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال شهر مارس

Google+ Print
66.1 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال شهر مارس 66.1 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال شهر مارس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سجلت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات شهر مارس الجاري بلغت نحو 1.66 مليار جنيه ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8.654 مليار جنيه مقابل 7.588 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 2.11%.

وأفاد التقرير الشهري للبورصة المصرية، اليوم المعة، بارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 86.8% ليبلغ مستوى 12995 نقطة، كما مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" للارتفاع ليزيد بنحو 35.20% ليبلغ مستوى 570 نقطة، بينما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 39.16%.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات الشهر الحالى لتبلغ نحو2.33مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 940.5 مليار ورقة منفذة على 681 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.39 مليار جنيه وكمية تداول 728.5 مليار ورقة منفذة على 631 ألف خلال الشهر الماضي.

شاهد أيضا

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بيَّن التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 23.76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 91.15% والعرب على 86.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

ولفت الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 306.1 مليار جنيه خلال الشهر، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 24.103 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 883 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهر 875 ألف سند تقريبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن