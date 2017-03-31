اليوم.. انقطاع المياه عن حلوان وضواحيها 16 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم اليوم الجمعة، قطع المياه عن عدة مناطق في حلوان وضواحيها.

وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن: "وادي حوف – حدائق حلوان – تقسيم النصر للسيارات – عزبة زين – المصانع – مساكن الضباط والنقابات – المعصرة"، وذلك ابتداء من الساعة 4 عصر اليوم الجمعة حتى الساعة 8 صباح يوم السبت؛ نظرًا لقيام الشركة بأعمال الربط بين خطي طرد المصانع وكورنيش النيل، وذلك بتغيير المحبس قطر 1000 مم، لتغذية الإسكان الاجتماعي بمنطقة المرصد بحلوان.

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وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.