تعهدت بالاعتزال بعد الزواج وشكلها سبب لها «عقدة».. 15 معلومة عن إيمي سمير غانم

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اعتقد البعض أن دخولها الفن ما هو إلا نتيجة طبيعية لنشأتها فى عائلة فنية بدءًا من الأب والأم وحتى الأخت، فوالدها الفنان الكوميدى الكبير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، إلا أنها نجحت منذ حضورها على الشاشة فى خطف قلوب المشاهدين بخفة دمها التى توارثتها عن والدها، هى الفنانة إيمى سمير غانم التى تحل اليوم ذكرى ميلادها وتستعرض "التحرير لايف" 15 معلومة عنها فى التقرير التالى..

1- اسمها بالكامل "أمل سمير يوسف غانم"، لكن اعتادت أسرتها على منادتها بـ"إيمي"، واشتهرت فنيًّا بنفس الاسم.

2- ولدت في يوم 31 مارس من عام 1987، أي أنها تبلغ من العمر 30 عامًا.

3- تنتمي إلى عائلة فنية من الطراز الأول، فوالدها الفنان الكوميدي سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها التي تكبرها بعامين هي الفنانة الشابة دنيا سمير غانم.

4- لم تعتد الحديث إلى وسائل الإعلام منذ صغرها كشقيقتها دنيا، وإنما كانت خجولة بشكل شديد، رغم وراثتها "خفة الدم" عن والدها على حد قول "دلال عبد العزيز".

5- قالت إنها تعاني منذ طفولتها بسبب عدم قرب الشبه بينها وبين والدتها، من حيث الملامح ولون البشرة، فكانت تقول لها دائمًا: "إحنا لقيناكي على باب مسجد"، فتسببت هذه المقولة بتعب نفسي لها وهي طفلة، حيث كانت لا تكف عن البكاء، وفق ما صرحت لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

6- درست إدارة الأعمال في "مودرن أكاديمي".

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7- بدأت التمثيل من خلال مشاركتها لوالدها في مسرحية "ترا لم لم"، ومنها انطلقت للعمل في السينما والتليفزيون.

8- من أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها: "إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية، زنقة ستات، هاتولي راجل، تيتة رهيبة، عسل أسود، وسمير وشهير وبهير".

9- شاركت بعدد من المسلسلات أبرزها: "لحظات حرجة 2، كابتن عفت، هبة رجل الغراب، وخاص جدا، وبالشمع الأحمر، وحق ميت، ولهفة، ونيللي وشريهان".

10- خلال لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" عام 2015، قالت إنها ستعتزل التمثيل في حال زواجها لأنها لن تستطيع التوفيق بين احتياجات الأسرة والفن، مستدلة على ذلك بالمعاناة التي عاشتها شقيقتها دنيا بعد زواجها من الإعلامي رامي رضوان، وإنجابها لابنتها "كايلا".

11- جمعتها صداقة بالفنان حسن الرداد على مدار 9 أعوام، تكللت بالزواج في عام 2016، وذلك بعدما أثيرت العديد من الشائعات عن طبيعة العلاقة بينهما، إلا أن الثنائي أصر على عدم التصريح بشيء لحين الانتهاء من إتمام اتفاق الزواج.

12- تستعين "إيمي" بمعظم ملابس والدتها القديمة التي سبق وارتدتها في أعمال فنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث ظهرت بفساتينها في مسلسل "هبة رجل الغراب" وفيلم "زنقة ستات".

13- تقول عن طقوس يوم "شم النسيم" في منزل الأسرة: "بتحبس أنا وبابي في الغرفة لحد ما ماما ودنيا يخلصوا أكل فسيخ لأني مش بطيق ريحته".

14- تعشق الحيوانات وخاصة الكلاب، وعن تلك العادة قالت والدتها في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة": "إيمي ركبت كاميرا في البيت عشان تراقب الكلاب بعد ما اتجوزت عن طريق الموبايل بتاعها وعلى طول بتقولي أكلي الكلاب وخرجيهم، وصعب تاخدهم معاها البيت لأن حسن بيكره الكلاب جدًا".

15- على عكس ما يظنه البعض، تعاني "إيمي" من حالات البكاء الشديد والاكتئاب في كثير من الأحيان، لكنها لا تبحث عن الأدوار "التراجيدية"، وتركز على أدوار الكوميديا فقط.