الوحدة قد تضاعف من حدة نوبات نزلات البرد

نيويورك- (أ ش أ):

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن الوحدة قد تزيد من حدة نوبات البرد التي يصاب بها المريض الذي يعاني من الشعور بالوحدة.

وقالت الدكتور "إنجى ليروى" أستاذ الأمراض المناعية في جامعة "هيوستن" الأمريكية، نعتقد أن هذا الأمر مهم، لا سيما بسيب العبء الاقتصادي المرتبط بنزلات البرد .. مضيفة أن الملايين من الأشخاص يفقدون أياما في العمل كل عام بسبب هذه النزلات.

وأضحت الأبحاث التي أجريت على ما يقرب من 159 متطوعا، تراوحت أعمارهم ما بين 18 – 55 عاما، أصيبوا بفيروس نزلات البرد، وأظهرت الأبحاث أن الشعور بالوحدة يجعل الناس عرضة للوفاة المبكرة والأمراض الجسدية الأخرى.