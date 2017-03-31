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الوحدة قد تضاعف من حدة نوبات نزلات البرد

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الوحدة قد تضاعف من حدة نوبات نزلات البرد الوحدة قد تضاعف من حدة نوبات نزلات البرد

مصراوي Masrawy

الوحدة قد تضاعف من حدة نوبات نزلات البرد

نيويورك- (أ ش أ):

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن الوحدة قد تزيد من حدة نوبات البرد التي يصاب بها المريض الذي يعاني من الشعور بالوحدة.

وقالت الدكتور "إنجى ليروى" أستاذ الأمراض المناعية في جامعة "هيوستن" الأمريكية، نعتقد أن هذا الأمر مهم، لا سيما بسيب العبء الاقتصادي المرتبط بنزلات البرد .. مضيفة أن الملايين من الأشخاص يفقدون أياما في العمل كل عام بسبب هذه النزلات.

وأضحت الأبحاث التي أجريت على ما يقرب من 159 متطوعا، تراوحت أعمارهم ما بين 18 – 55 عاما، أصيبوا بفيروس نزلات البرد، وأظهرت الأبحاث أن الشعور بالوحدة يجعل الناس عرضة للوفاة المبكرة والأمراض الجسدية الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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