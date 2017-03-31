تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة شمالاً، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 14 20

مطروح 12 19

بورسعيد 15 22

دمياط 15 21

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 14 26

السويس 14 27

العريش 11 25

نخل 08 27

طابا 10 28

الطور 16 27

مرسى علم 19 29

الغردقة 19 30

شرم الشيخ 20 29

رفح 10 24

شاهد أيضا

كاترين 10 19

سيوة 14 22

المنيا 13 26

الفيوم 13 27

رأس سدر 16 26

أبوسمبل 16 34

وسط الدلتا 15 25

أسيوط 14 27

سوهاج 15 29

الأقصر 16 33

أسوان 19 35

شلاتين 17 29

حلايب 19 27

الوادى الجديد 16 30

قنا 16 32

نويبع 19 27

السلوم 12 18