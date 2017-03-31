فيديو| هيكل: الحكومة عملت «سوق سوداء» للدولار.. و«الحساب قرب»

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هاجم أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طارق عامر محافظ البنك المركزي، بسبب قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أن هذا القرار اتخذ دون دراسة، منتقدًا: «عملت سوق سودة ورفعت سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 20 جنيها، ده بيساوي إن الناس في الشارع مش لاقيه تاكل».

وقال هيكل، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»: «مين هيحاسب على الأخطاء دي؟ وقت حسابها قرب قوي أوي، والناس مبقاش عندها خُلق، وإذا كنا مش حاسين إن الناس بتشتكي أكتر من اللازم يبقى إحنا ما بنفهمش في السياسة.. الأسعار أصبحت لا تطاق بعد قرار تعويم الجنيه»، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان يصرخون من مشكلات المواطنين التي تقابلهم.

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واستطرد النائب البرلماني، في حديثه: «يا جماعة لو كنتوا مش فاهمين، نشوف الدول التانية عملت إيه ونعمل زيها، أملنا الوحيد في حقل الغاز الجديد الذي سيبدأ في الانتاج هذا العام، ومش هنحس بنتائجه إلا بعد أكثر من سنة».