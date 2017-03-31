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غدا.. 15 فرقة من 7 دول في الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور للفلكلور

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غدا.. 15 فرقة من 7 دول في الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور للفلكلور غدا.. 15 فرقة من 7 دول في الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور للفلكلور

التحرير

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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، بالإنابة عن وزير الثقافة، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، وذلك في السابعة من مساء غد السبت، على مسرح أوبرا دمنهور والتي تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وهيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، ووزارة الشباب والرياضة.

ويستمر المهرجان على مدار سبعة أيام متصلة حتى الجمعة 7 إبريل بمشاركة 15 فرقة من 7 دول عربية وأجنبية هي (، الجزائر، الهند، اليونان، الأردن، أرمينيا، سريلانكا).

وتبدأ فعاليات الافتتاح بعروض وكرنفالات للفرق المشاركة في شوراع مدينة دمنهور، وينتقل الحضور إلى افتتاح معرضًا لإصدارات دار الأوبرا المصرية منها أكثر من 50 عنوان كتاب بالإضافة إلى مجموعة من الاسطوانات وشرائط الكاسيت بتخفيضات 50% للجمهور طوال فترة المهرجان بعدها تنطلق الفعاليات الفنية من مسرح أوبرا دمنهور.

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وتلقي رئيس الأوبرا كلمة بالإنابة عن وزير الثقافة، يعقبها كلمة لمحافظ البحيرة يليها يتم تكريم 5 شخصيات من رموز وعلامات الفلكلور الشعبي الذين ساهموا بإبداعاتهم في إثراء هذا اللون من الفنون بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم رائدتا الموال الشعبي جمالات شيحة، ورضا شيحة، ومصمم الاستعراضات على الجندي، ومؤسس مدرسة التنورة محمود عيسى، وأصغر عارض تنورة في مصر الطفل تيام الدمنهوري، لتشجيعه على استمرار التفوق والإبداع.

 

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