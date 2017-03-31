أسامة كمال لـ«أووكا وأروتيجا»: هروبكم من التجنيد «جريمة شرف»

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استنكر الإعلامي أسامة كمال، تزوير المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا لأوراق تجنيدهما، مؤكدًا أن الهروب من خدمة الوطن شئ مخل بالشرف الوطني لهما، في ظل استشهاد رجال القوات المسلحة والداخلية في محاربة الإرهاب.

وسخر كمال، خلال برنامجه «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، من تهرب أوكا وأروتيجا، قائلا: «الله عليكم.. أحب أقولكم الهروب من الخدمة العسكرية جريمة شرف».

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وألقي القبض على «أوكا واورتيجا»، صباح أمس في مطار القاهرة الدولي، قبل سفرهم للخارج، لتزويرهما قيدًا عائليًا وأوراق للتهرب من التجنيد.