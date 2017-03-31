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فاطمة ناعوت: القاضي حكم عليّ بالسجن لأنه قرأ كلمة «آله» غلط

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فاطمة ناعوت: القاضي حكم عليّ بالسجن لأنه قرأ كلمة «آله» غلط فاطمة ناعوت: القاضي حكم عليّ بالسجن لأنه قرأ كلمة «آله» غلط

التحرير

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قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن الأجهزة الرقابية في غير قادرة على مواجهة الفساد المستشري في الدولة، مضيفة: «الأجهزة الأمنية عندنا بعافية بسبب انتشار الفساد».

وتابعت ناعوت، خلال لقائها ببرنامج «كرسي الاعتراض» المذاع على فضائية «المحور»، أن المواطن المصرى يعانى من حالة لا مبالاة، ويلقي القمامة في الشوارع مع أنه من المفترض أن يكون أول المعترضين على ذلك للحفاظ على وطنه والشارع الذي يسير فيه.

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أكدت الكاتبة الصحفية، أنها شعرت بالظلم عندما حُكم عليها بالسجن، متابعة: «اللي رفع عليا قضية ازدراء أديان بيكتب كلمة (الله) بالتاء المربوطة ومبيفتحش مصحف».

وكشفت ناعوت، عن سر لا يعرفه الكثيرين هو أن القاضي الذي حكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات أساء قراءة كلمة كتبتها، مبينة: «أنا كتبت رغم أن الكابوس القدسي قد مر بسلام على الرجل الصالح وآله»، موضحة أن كلمة «آله» تعني أصحابه أو ذويه أو الأقارب، مشيرة إلى أن القاضي قرأها «إله»، واعتبرها خطأ في الذات الإلهية. 

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التحرير

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