مرتضى منصور يرتب إعلان التراجع عن الانسحاب من الدوري بأحد فنادق القاهرة

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اجتمع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ونجله أحمد، عضو مجلس إدارة النادي، وبعض مسؤولي بالقلعة البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للترتيب لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقده صباحا، ومناقشة إقناع الأعضاء بالتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري، على خلفية أزمة مباراة المقاصة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأبيض، بحسب مصادر.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، قد زار الزمالك، عقب جلسة جمعته ومنصور، بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، اتفقا خلالها على إنهاء الأزمة والتراجع عن فكرة الانسحاب من الدوري، بعد أن فوضت الجمعية العمومية فى اجتماعها السابق، رئيس الزمالك لاتخاذ القرار المناسب.

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ويذكر أن الجمعية العمومية كان من المقرر أن تعقد اجتماعها غير العالدي الخميس، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني لليوم الأول، أرجأ الاجتماع لليوم الثاني، في التاسعة صباحا وحتى السابعة من مساء اليوم الجمعة.