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شاهد| ماردونا يقاضي مصممي «PES 2017» بسبب صورته: أتمنى ألا يكون احتيالا آخر

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شاهد| ماردونا يقاضي مصممي «PES 2017» بسبب صورته: أتمنى ألا يكون احتيالا آخر شاهد| ماردونا يقاضي مصممي «PES 2017» بسبب صورته: أتمنى ألا يكون احتيالا آخر

التحرير

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أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أنه سيتخذ اجراءات قانونية ضد شركة "كونامي" اليابانية بسبب استخدام صورته في لعبة "Pro Evoluation Soccer(PES)" 2017.

وكتب مارادونا، على حسابه بموقع "فيسبوك"، الخميس: "علمت أمس بأن شركة كونامي اليابانية استخدمت صورتي في لعبتها بلايستسشن 2017. للأسف محاميي ماتياس مورلا سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. أتمنى ألا يكون ذلك احتيالا آخر".

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ونشر مارادونا أيضا الصورة المستخدمة له في اللعبة في رسالته القصيرة التي نشرها كالعادة بالإسبانية والإنجليزية والإيطالية.

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التحرير

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