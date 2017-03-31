محافظ القليوبية: «كلنا خدامين المستثمر الجاد اللي عايز يشتغل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها بالمحافظة في خدمة المستثمرين في أي مكان وفى أي موقع مادام هذا المستثمر يتسم بالجدية، مستطردًا «كلنا خدامين الجادين واللي عايزين يشتغلوا وينتجوا».

جاء ذلك خلال اجتماع "عشماوي"، بمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة أمس، بحضور اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام، والمهندس مصطفي عباس منصور، السكرتير العام المساعد، لمناقشة العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين وعلى رأسها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع وتسهيل الإجراءات .