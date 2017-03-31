أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ القليوبية: «كلنا خدامين المستثمر الجاد اللي عايز يشتغل»

Google+ Print
محافظ القليوبية: «كلنا خدامين المستثمر الجاد اللي عايز يشتغل» محافظ القليوبية: «كلنا خدامين المستثمر الجاد اللي عايز يشتغل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها بالمحافظة في خدمة المستثمرين في أي مكان وفى أي موقع مادام هذا المستثمر يتسم بالجدية، مستطردًا «كلنا خدامين الجادين واللي عايزين يشتغلوا وينتجوا».

جاء ذلك خلال اجتماع "عشماوي"، بمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة أمس، بحضور اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام، والمهندس مصطفي عباس منصور، السكرتير العام المساعد، لمناقشة العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين وعلى رأسها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع وتسهيل الإجراءات .

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن