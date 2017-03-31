هيكل: أتمنى الرئيس يحس بالناس.. والخطاب السياسي «أمل بلا ميعاد»

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طالب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عاملا، قائلًا: «لا يجب تركهم هكذا.. المحافظ بيغير كل حاجة لوحده.. هو فيه إيه؟».

وأضاف هيكل، خلال لقائه مع برنامج «كلام تاني» الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل، على فضائية «دريم»: «يجب أن يكون هناك توازن بين ما تتعرض له الدولة من الخارج وتوفير احتياجات المواطنين، فالناس فاهمة إن فيه حصار استراتيجي مفروض على مصر بس في نفس الوقت عاوزة تاكل».

وتابع هيكل: «ما نقدرش نصنف الشعب إلى معارضة وأغلبية، فالمركب على بعضها تمشي وتعوم بالكل، أو تغطس، ولا أحد يستطيع توقع رد فعل الشارع لاستمرار ارتفاع الأسعار»، مستطردًا: «اللي مش حاسس إن الناس في الشارع عندها مشكلة يبقى مش شايف.. والحكومة مش حاسة بحاجة، وأتمنى الرئيس أن يحس بده».

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وأردف: «الخطاب السياسي يحث الناس على التحمل دون أن يحدد موعدًا لتحقيق الأمل الذي يتحدث عنه».