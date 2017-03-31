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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يصل القاهرة

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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يصل القاهرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يصل القاهرة

مصراوي Masrawy

بيتر تومسون بإحدى صالات مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي فجر الْيَوْمَ الجمعة، بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام.

تأتي زيارة المسؤول الأممي ضمن الجولة الأفريقية التي يقوم بها، وتضم كلاً من إثيوبيا والسنغال.

ومن المقرر أن يلتقى "تومسون" الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، قبل زيارة الرئيس المقررة إلى واشنطن.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن المسؤول الأممي وصل على الطائرة الاثيوبية القادمة من أديس ابابا، وتم إنهاء اجراءات وصوله من الصالة الحكومية بالمطار.

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