مدرب توجو: رفضت تدريب الأهلي والزمالك لسوء التوقيت

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قال الفرنسي كلود لورا، المدير الفني لمنتخب توجو، إنه تلقى العديد من العروض المصرية لتدريب الأندية في السنوات الماضية، إلا أنه دائمًا ما كان يرفضها بسبب ارتباطه بعقود مع أندية ومنتخبات أخرى.

وكشف لورا، خلال تصريحاته لقناة "On sport"، أنه رفض عروضًا من الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وتحديدًا خلال الفترة التي كان يتولى فيها قيادة منتخب الكاميرون، والتي واجه فيها منتخب مصر في الإسكندرية.

وأشاد المدرب الفرنسي، بقدرات اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في مصر حاليًا، لما يمتلكه من مهارة وسرعة، لافتًا إلى منتخب مصر حاليًا يسير بخطى جيدة بالتصفيات في الطريق إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا.

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وتلقى منتخب توجو بقيادة الفرنسي لورا، هزيمة ثقيلة، من المنتخب المصري، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مؤخرًا، ضمن الاستعدادت للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.