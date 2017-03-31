الإحصاء: النمو السكاني في مصر 5 أضعاف نظيره الصيني

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قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مشكلة مصر ليست في حجم السكان ولكن في معدل النمو السكاني.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج "خاص جدًا"، مع الإعلامي عمرو الكحكي، على قناة "extra news"، أن معدل النمو السكاني في مصر خمسة أضعاف نظيره الصيني وثمانية أضعاف نظيره الكوري، موضحًا الصين تنمو بمعدل 5.6.% فى السنة، ومصر بنسبة 2.4%، أما كوريا 3.%.

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وأشار رئيس "المركزي للإحصاء"، إلى أنه من بداية شهر يوليو القادم سيتم عمل تعداد المواليد، وفقًا لبيانات مكاتب الصحة التي تم ميكنتها على مستوى الجمهورية.