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الإحصاء: النمو السكاني في مصر 5 أضعاف نظيره الصيني

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الإحصاء: النمو السكاني في مصر 5 أضعاف نظيره الصيني الإحصاء: النمو السكاني في مصر 5 أضعاف نظيره الصيني

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مشكلة ليست في حجم السكان ولكن في معدل النمو السكاني.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج "خاص جدًا"، مع الإعلامي عمرو الكحكي، على قناة "extra news"، أن معدل النمو السكاني في مصر خمسة أضعاف نظيره الصيني وثمانية أضعاف نظيره الكوري، موضحًا الصين تنمو بمعدل 5.6.% فى السنة، ومصر بنسبة 2.4%، أما كوريا 3.%.

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وأشار رئيس "المركزي للإحصاء"، إلى أنه من بداية شهر يوليو القادم سيتم عمل تعداد المواليد، وفقًا لبيانات مكاتب الصحة التي تم ميكنتها على مستوى الجمهورية.

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التحرير

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