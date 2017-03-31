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انطلاق مناورات جوية سودانية سعودية بمنطقة مروي

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انطلاق مناورات جوية سودانية سعودية بمنطقة مروي انطلاق مناورات جوية سودانية سعودية بمنطقة مروي

مصراوي Masrawy

مناورات الدرع الأزرق 1

الخرطوم - (أ ش أ):

انطلقت مناورات التمرين الجوي المشترك (الدرع الأزرق 1) بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها ، اليوم الخميس ، بمدينة مروي شمالي السودان ، وتستمر المناورات حتى 12 أبريل المقبل.

ووصلت طائرات القوات الجوية من الجانبين إلى مروي،الخميس، للمشاركة في التمرين، وكان في استقبالها مساعد رئيس أركان القوات الجوية السودانية اللواء طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد وقائد التمرين من الجانب السعودي العقيد طيار ركن علي مجرّي القحطاني ، ومن الجانب السوداني اللواء طيار ركن حسين محمد عثمان حسين.

وأوضح العقيد علي مجرّي القحطاني أن القوات الجوية الملكية السعودية ستشارك في التمرين للمرة الأولى في السودان الشقيق، وذلك لتعزيز العمليات الجوية مع القوة الجوية السودانية ، وتبادل الخبرات بين الجانبين ورفع مستوى القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للمشاركين.

ويهدف تمرين (الدرع الأزرق1 ) - وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد أحمد الشامي - إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات الجوية بمناوراتها المختلفة ، والعمل كفريق واحد لتخطيط وتنفيذ العمليات ودعم التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من طراز "ف 15 سي" وطراز "تايفون" ، وتشارك عدد من طائرات القوة الجوية السودانية من طراز "ميج 29" ومقاتلات "سوخوي 24" و"سوخوي 25" وطائرات "مي المروحية" و"رادار توجيه مقاتلات اعتراضية.

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