أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تكريم الأمهات المثاليات في حفل للجالية السودانية بأسوان

Google+ Print
تكريم الأمهات المثاليات في حفل للجالية السودانية بأسوان تكريم الأمهات المثاليات في حفل للجالية السودانية بأسوان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت مساء أمس الخميس، أمانة المرأة بالجالية السودانية في أسوان، حفلاً لتكريم الأم المثالية تحت شعار "أمي  يا نبع الحنان" برعاية السيدة نوال حيدر، حرم السفير عبد العظيم الشيخ، القنصل العام لجمهورية السودان في أسوان، حيث أقيم الحفل  بدار الجالية السودانية بحي المحمودية بمدينة أسوان.

وتم خلال الحفل تكريم 9 من الأمهات المثاليات 7 أمهات سودانيات وسيدتين من أبناء أسوان.  

وقالت نوال حيدر، حرم السفير السوداني، عن سعادتها بتكريم الأمهات المثاليات، بعد قصص كفاح مشرفة طوال فترة حياتهن، مؤكدة أن الجالية السودانية في أسوان تعد من أبرز الجاليات السودانية فى العالم، من حيث ترابطهم مع بعضهم البعض.

تكريم الامهات المثالية السودانية والمصرية

شاهد أيضا

تكريم الامهات المثالية السودانية والمصرية

تكريم الأمهات المثالية السودانية والمصري

تكريم الامهات المثالية السودانية والمصرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن