تكريم الأمهات المثاليات في حفل للجالية السودانية بأسوان

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نظمت مساء أمس الخميس، أمانة المرأة بالجالية السودانية في أسوان، حفلاً لتكريم الأم المثالية تحت شعار "أمي يا نبع الحنان" برعاية السيدة نوال حيدر، حرم السفير عبد العظيم الشيخ، القنصل العام لجمهورية السودان في أسوان، حيث أقيم الحفل بدار الجالية السودانية بحي المحمودية بمدينة أسوان.

وتم خلال الحفل تكريم 9 من الأمهات المثاليات 7 أمهات سودانيات وسيدتين من أبناء أسوان.

وقالت نوال حيدر، حرم السفير السوداني، عن سعادتها بتكريم الأمهات المثاليات، بعد قصص كفاح مشرفة طوال فترة حياتهن، مؤكدة أن الجالية السودانية في أسوان تعد من أبرز الجاليات السودانية فى العالم، من حيث ترابطهم مع بعضهم البعض.