أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٩.٠٧٤٥
|٥٩.٤١٢
|03/31 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٥٣
|03/31 12:40 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٤٥
|٤٦.٩٨٧
|03/31 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨١
|03/31 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٨
|٤.٩٢٥٤
|03/31 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٧
|٤.٨٢٤
|03/31 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٥٢١
|٢٥.٥١٦١
|03/31 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٣٧٥٨
|٢٢.٥٢٣٢
|03/31 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٩٨٥
|٢.٦١٨
|03/31 12:40 ص
|كرون نرويجي
|٢.١١٢٢
|٢.١٢٨٦
|03/31 12:40 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٢٥١
|٢.٠٤٠٦
|03/31 12:40 ص
|يورو
|١٩.٣٣٥٦
|١٩.٤٨٤
|03/31 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٣٤٣
|١٨.١٧٠٩
|03/31 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/31 12:40 ص
|ين ياباني
|١٦.١٥٥١
|١٦.٢٩٨٢
|03/31 12:40 ص
|دولار استرالي
|١٣.٧٧٩
|١٣.٨٨٦٦
|03/31 12:40 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٨٩٢
|١٣.٥٧٤٧
|03/31 12:40 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads