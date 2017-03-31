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أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الجمعة 31-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٧٤٥ ٥٩.٤١٢ 03/31 12:40 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٥٣ 03/31 12:40 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٤٥ ٤٦.٩٨٧ 03/31 12:40 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/31 12:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٨ ٤.٩٢٥٤ 03/31 12:40 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/31 12:40 ص
دينار أردني ٢٥.٣٥٢١ ٢٥.٥١٦١ 03/31 12:40 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٣٧٥٨ ٢٢.٥٢٣٢ 03/31 12:40 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٨٥ ٢.٦١٨ 03/31 12:40 ص
كرون نرويجي ٢.١١٢٢ ٢.١٢٨٦ 03/31 12:40 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٥١ ٢.٠٤٠٦ 03/31 12:40 ص
يورو ١٩.٣٣٥٦ ١٩.٤٨٤ 03/31 12:40 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٣٤٣ ١٨.١٧٠٩ 03/31 12:40 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/31 12:40 ص
ين ياباني ١٦.١٥٥١ ١٦.٢٩٨٢ 03/31 12:40 ص
دولار استرالي ١٣.٧٧٩ ١٣.٨٨٦٦ 03/31 12:40 ص
دولار كندي ١٣.٤٨٩٢ ١٣.٥٧٤٧ 03/31 12:40 ص

 

المصدر:365 

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