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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.84 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.82 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.7173 4.8864
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7897 4.8364
مصرف-ابو-ظبي 4.8096 4.8584
البنك-المصري-الخليجي 4.8249 4.8549
بنك-سايب 4.8264 4.8536
البنك-الأهلي 4.7996 4.8264
بنك-البركة 4.6815 4.8918
بنك-القاهرة 4.7809 4.8286
بنك-الاسكندرية 4.8317 4.8634
البنك-العربي-الافريقي 4.7778 4.8316
البنك-المركزي 4.8220 4.8503
بنك-مصر 4.7997 4.8240
بنك-بلوم-مصر 4.8263 4.8531
بنك-فيصل- 4.7743 4.8264
كريدي-أجريكول 4.8064 4.8584
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.9950
بنك-بيريوس 4.8316 4.8584
بنك-قناة-السويس 4.8131 4.8397
المصرف-المتحد 4.8011 4.8533
البنك-التجاري-الدولي 4.8263 4.8532
البنك-الأهلي-المتحد 4.8000 4.8500
بنك-المشرق 4.8300 4.8600
بنك-الاستثمار-العربي 4.8300 4.8600
بنك-HSBC 4.8400 4.8900

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

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