سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31/3/2017

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه سوف يتم خفض أسعار الحديد فى مصر فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|725 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|708 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|698 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|708 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|725 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|715 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|700 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|708 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|728 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|703 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|710 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|705 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|720 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|728 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|695 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|728 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|718 جنية
|السويدي
|السويدي
|723 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|710 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|700 جنية
المصدر:مصر365
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