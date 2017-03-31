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سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31/3/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31/3/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31/3/2017

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه  سوف يتم خفض الحديد فى فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .

سعر الحديد اليوم الجمعة :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 725 جنيه
أسمنت النصر النصر 708 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 698 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 725 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 708 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 728 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 703 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 705 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنيه
السويس للأسمنت السويس 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 728 جنية
أسمنت تكنو تكنو 695 جنية
أسمنت حلوان حلوان 728 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 718 جنية
السويدي السويدي 723 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية

 

المصدر:مصر365 

 

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