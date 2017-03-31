سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31/3/2017

سمر العشري

خرجت بعض التصريحات المتوقعة أنه سوف يتم خفض أسعار الحديد فى مصر فى أغلب الشركات والانواع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع مستلزمات الإنتاج على مستوى العالم، وقد ورد فى التوقعات الصادرة عن طريق الشعبة العامة لمواد البناء التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع بعد أن انخفضت أسعار الحديد بصفته أحد مواد البناء يتم خفض أسعار حديد التسليح فى مصر فى الفترة المقبلة .

سعر الحديد اليوم الجمعة :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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