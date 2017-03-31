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انخفاض غير متوقع في سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2017

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انخفاض غير متوقع في سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2017 انخفاض غير متوقع في سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2017

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة  :

السعر العالمي : 1,244.54  دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 717
عيار 22 657
عيار 21 627
عيار 18 537
عيار 14 418
عيار 12 358
الاونصة 22,285
الجنيه الذهب 5,016
الكيلو 716,571

 

المصدر:مصرفايف 

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