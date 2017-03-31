بالصور.. أهالي يحطمون واجهة مستشفى بني سويف العام الزجاجية

بني سويف - أحمد كامل:

حطم عدد من أهالي طفل مريض، واجهة مبنى مستشفى بني سويف العام المطور، مساء الخميس، احتجاجا منهم على تعطل مصعد "أسانسير" المستشفى أثناء نقل الطفل بداخله.

وتعدى أهل الطفل على مصعد المستشفى حيث أحدثوا تلفيات به، بالأضافة إلى واجهة مبنى المستشفى العام الزجاجية.

وأكد أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى بني سويف العام -فضل عدم ذكر أسمه- على أنه أثناء نقل طفل محتجز داخل المستشفى بالمصعد تعطل به، إلا أنه والده قام بالاعتداء على الأسانسير في محاولة لإخراج الطفل، ما أحدث تلفيات به، قبل أن يهاجم واجهة مبنى المستشفى الزجاجية ويحطمها.