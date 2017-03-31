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صورة وخبر: أمين عام الأمم المتحدة في كردستان العراق

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صورة وخبر: أمين عام الأمم المتحدة في كردستان العراق صورة وخبر: أمين عام الأمم المتحدة في كردستان العراق

مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كردستان وأمين عام الأمم المتحدة

كتب - علاء المطيري: 

وصل أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس، الخميس، إلى مطار أربيل، وكان في استقباله مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة تظهر البارزاني وجوتيريس أثناء وصول الأخير إلى مطار أربيل، حيث يظهر رئيس إقليم كردستان في يمين الصورة وإلى يساره الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت رئاسة اقليم كردستان، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، شكر خلال الاجتماع البارزاني وشعب كردستان، لإيواء مئات آلاف النازحين وأبدى تقديره لقوات البيشمركة التي صدت اعتداءات الإرهابيين بالأسلحة والامكانيات المتواضعة التي لديها.

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