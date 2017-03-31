إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بمركز إسنا جنوب الأقصر، أمس الخميس، من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بقرية الشغب.

كان اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عز العرب، مدير المباحث، بورود معلومات للنقيب محمد عبد العزيز، رئيس وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر عن قيام عاطل ومسنّ بالتنقيب عن الآثار في منزليهما بقرية الشغب التابعة لدائرة مركز شرطة اسنا.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتحت إشراف العميد أبو الحجاج كمال، مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد، والعقيد محمد أبو عايد، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، داهم رئيس وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار على رأس قوة أمنية، منزل المدعو "صبري . أ . م"، 45 سنة، عاطل، وضبط حفرة عمقها 10 أمتار، وأبعادها 2 متر × 4 متر، وأدوات الحفر وتشوينات ترابية.

كما جرى مداهمة منزل المدعو: "محمد .س .م"، 60 سنة، بالمعاش، وضبط حفرة مربعة الشكل بعاد 4متر × 4 متر بعمق 6 متر وأدوات الحفر وتشوينات ترابية.