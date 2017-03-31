محامية: «عضو بالمجلس قالي هنام معاكي جوه النقابة.. ومش هسيب حقي»

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قالت المحامية هدى عبد الوهاب زكي، إنها ذهبت إلى نقابة المحامين، أمس الأربعاء، لتجديد بطاقة عضويتها والاشتراك العلاجي، وذهبت لأحد أعضاء مجلس النقابة للاستفسار عن شيء يتعلق بالإجراءات، وعليه حدثت مشادة بينهما، على إثرها تم احتجازها داخل غرفة هذا العضو من قِبلِه.

أضافت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن عضو مجلس نقابة المحامين اعتدى عليها وتحرش بها لفظيًا، مستكملةً: «بقوله مش همشي من النقابة حتى لو هبات هنا غير لما آخد حقي، قالي إنتي بتاعتي النهاردة، وأنا هنام معاكي جوه النقابة».

تابعت: «العضو استخدم ألفاظًا لا أستطيع أن أتلفظ بها على الهواء، وأنا مسجلة كل اللي حصل معاه على تليفوني اللي حاولوا يسرقوه جوه الغرفة، وكان في حوالي 20 محامي بيجاملوا هذا العضو على حسابي، مفيش ولا محامي من الإخوة الزملاء المحترمين وقف معايا، وأنا عندي حالة هيستيريا من وقت الواقعة ومش مصدقة إن ده ممكن يحصل داخل حرم نقابة المحامين، ومن أحد أعضاء مجلسها».

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أوضحت أنها حاولت التواصل مع نقيب المحامين، سامح عاشور، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، مستكملةً: «أنا مش هسيب حقي، وهتخذ كل الإجراءات القانونية للحصول عليه، وهذه ليست قضيتي وحدي بل قضية كل محاميات مصر، وهقدم كل التسجيلات اللي معايا للنيابة»، مشيرةً إلى أنها لم تُسئ إليه في أي شيء، وكل ما حدث بينهما مشادة طبيعية جدًا حولها العضو إلى تحرش بها وحبسها في إحدى الغرف.

ومن جانبه أكد جابر القرموطي، مقدم البرنامج، أنه يحاول التواصل مع سامح عاشور للرد علي الواقعة، لكنه لا يجيب على الهاتف.