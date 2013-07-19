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مجدي يعقوب يجري 25 عملية جراحية بالقلب خلال مهمته في إثيوبيا

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مجدي يعقوب يجري 25 عملية جراحية بالقلب خلال مهمته في إثيوبيا مجدي يعقوب يجري 25 عملية جراحية بالقلب خلال مهمته في إثيوبيا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 16-07-2013 18:27

أكد جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب أنه وفريقه الطبي المعاون، الذي يضم 12 طبيبا من أمهر المتخصصين في أمراض القلب من والولايات المتحدة وإنجلترا، سينتهون من إجراء 25 عملية جراحية متنوعة في أمراض القلب بحلول موعد مغادرتهم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا الأربعاء.

وقال الدكتور يعقوب، خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي المصري بأديس أبابا اليوم، إن إثيوبيا شأنها شأن مصر ودول جنوبي الصحراء الإفريقية يوجد بها معدلات عالية للاصابة بأمراض القلب المختلفة.

ومن جانبه، قال السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز القلب بمستشفى بلاك ليون والذي يعد الطبيب المصري العالمي أحد مؤسسيه، إن زيارة الدكتور يعقوب إلى أديس أبابا والتي بدأت يوم السبت الماضي، تمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون الطبي المتميز والممتد بين إثيوبيا ومصر وسوف تسهم بالتأكيد في دعم مجمل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الدكتور بيلاي أبيجزي مدير مركز القلب بمستشفى بلاك ليون بجهود الدكتور يعقوب سواء في إنشاء مركز القلب بالاشتراك مع جامعة أديس أبابا أو في رسم البسمة على شفاه الأطفال المصابين بأمراض القلب وكذلك مرضى القلب في إثيوبيا بصفة عامة.

وقال أبيجزي إن "المياه تشكل 70% من جسم الإنسان، وأن مصر وإثيوبيا هما ذلك الإنسان كونهما يشربان من ماء واحد".

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