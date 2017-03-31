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بعد خروج بريطانيا.. فرنسا وألمانيا: لدينا مسؤولية كبرى لبناء مستقبل أوروبا

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بعد خروج بريطانيا.. فرنسا وألمانيا: لدينا مسؤولية كبرى لبناء مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا.. فرنسا وألمانيا: لدينا مسؤولية كبرى لبناء مستقبل أوروبا

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

باريس- (أ ش أ):

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ضرورة أن تمضي فرنسا وألمانيا قدما إلى بناء "أوروبا المستقبل" بعد البركسيت ولمكافحة القومية والتطرف.

وقال الرئيس أولاند - في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب لقاءه مع رئيس ألمانيا الإتحادية الجديد فرانك فالتر شتاينماير- : "غداة قرار البريطانية بمغادرة الإتحاد الأوروبي ، لدي فرنسا وألمانيا مسؤولية كبرى وهي تحديد المسار الذي ستسلكه أوروبا والرؤية لشعبينا حتى نلتزم بشكل كامل ببناء أوروبا المستقبل".

وأضاف "سواء شئنا أو لا، سيتعين على فرنسا وألمانيا تحمل مسؤولية أكبر من ذي قبل"، مشيرا إلى تطلعهما المشترك لمكافحة كل أشكال التطرف ومحاولات العودة للقومية اللذين أضرا أوروبا ويمكنهما أيضا إفساد السلام العالمي.

من جانبه، أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إصراره على محاربة ما وصفه بالإنبهار بالأنظمة الإستبدادية.

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مصراوي Masrawy

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