العرب اليوم: تفجيرات بالعراق ولبنان وأول مستوطنة في الضفة الغربية منذ 20 عامًا

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

تفجير شاحنة في العاصمة العراقية، ومقتل 3 من قياديي داعش في الموصل وتفجير في شرق لبنان من أبرز الأحداث التي شهدها العالم العربي، الخميس، إضافة إلى موافقة إسرائيل على بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية في 20 عامًا وقصف قصر رئاسي في الصومال.

1- تفجير شاحنة جنوبي بغداد

شاحنة تم استخدامها في التفجير الانتحاري جنوبي بغداد الخميس (أ ف ب)

أعلنت السلطات العراقية مقتل 14 شخصًا على الأقل بتفجير انتحاري بشاحنة كبيرة استهدف حاجزًا أمنيا عند المدخل الرئيسي في جنوب بغداد، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

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2- انفجار بشرق لبنان

أثار انفجار مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان في 12 أبريل 2016 (أ ف ب)

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة عرسال شرق لبنان، وأدت الى مقتل سوريين، وإصابة 3 آخرين بينهم سيدة لبنانية، وحدث الانفجار نتيجة وضع عبوة ناسفة داخل سيارة نقل.

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3- لاجئ سوري يشعل النار في نفسه

صورة من مخيم سوفتكس للاجئين باليونان 10 يناير 2017 (أ ف ب)

أضرم لاجئ سوري النار في نفسه في جزيرة خيوس اليونانية اليوم الخميس، ويبدو أن السبب هو اليأس من ظروف معيشته بمخيم "فيال" للاجئين، وفقًا لوسائل إعلام يونانية.

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4- الطائرات الروسية تنزل مساعدات للسوريين

نازحين سوريين في مدينة الطبقة الخميس (أ ف ب)

أعلن مركز حميميم الروسي في سوريا عن توزيع سبع شحنات من المواد الإغاثية على المنكوبين في محافظتي حلب والقنيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات الشحن العسكري الروسية أنزلت21 طنا من المساعدات الأممية للمحاصرين في محيط دير الزور شرق سوريا.

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5- استهداف قصرًا رئاسيًا في الصومال بقذائف هاون

آثار انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو في 27 فبراير 2017 (أ ف ب)

أصيب شخصان بجروح إثر إطلاق قذائف هاون استهدفت قصرًا رئاسيًا بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وفقًا لإذاعة "شابيلي" الصومالية، التي ذكرت أن القذائف سقطت في منطقة مجاورة للقصر الرئاسي وذلك بعد يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

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6- إسرائيل توافق على بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية في 20 عامًا

مدرسة فلسطينية بالضفة الغربية في 27 مارس 2017 (أ ف ب)

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما حتى في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.

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7- مقتل 3 قيادات من ''داعش'' بالموصل

قوات أمن عراقية في الموصل الخميس (أ ف ب)

قتلت القوات العراقية، انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في ناحية حمام العليل المحررة جنوب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.

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