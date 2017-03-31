10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان إن لقاء الملك سلمان بالرئيس السيسي سادته روح المحبة والأخوة، فيما صرحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة بأن إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ليس أولوية أمريكية، فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على استعداد بلاده لاستئناف عملية السلام مع إسرائيل وفق القرارات الدولية، بجانب تصريحات لأنجيلا ميركل والخارجية الإيرانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

1 – أحمد قطان: لقاء سلمان والسيسي سادته روح الأخوة

السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان (أرشيفية)

رحب سفير السعودية لدى القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية في شهر أبريل القادم. وأشار إلى أن الزيارة ستكون ميمونة. وقال "إن لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هامش القمة العربية بمنطقة البحر الميت أمس بأنه كان مميزا". وأضاف: "سادته روح المحبة والأخوة".

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2- سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: إسقاط الأسد ليس ''أولويتنا''

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن واشنطن لم تعد تركز على إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء الحرب في سوريا. وصرحت للصحفيين "عندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أنه يتعلق بتغيير الأولويات، وأولويتنا لم تعد التركيز على إخراج الأسد" من السلطة.

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3- الحمد الله: جاهزون لاستئناف العملية السياسية مع إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله جاهزية الجانب الفلسطيني لاستئناف العملية السياسية مع إسرائيل وفق القرارات الدولية والشرعية الدولية. وشدد على وجوب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية "التي ترفض الاستيطان الإسرائيلي وتعتبره غير قانوني".

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4- ميركل: تركيا قامت بالكثير لـ3 مليون لاجئ

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى وحدة أوروبا والاتحاد الأوروبي، وإلى تحمل المزيد من المسؤولية الإنسانية بعد تقديم بريطانيا طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا. وأكدت أن اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كان صائبا، وقالت: "تركيا قامت بالكثير لأجل ثلاثة ملايين لاجئ - على الرغم من كل الانتقادات الذي نواجهها منها هذه الأيام- ودعمتها أوروبا في ذلك على نحو صائب".

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5- وزير خارجية ألمانيا: لسنا مسئولين عن مقتل مدنيين في سوريا

وزيرة الخارجية الألماني زيجمار جابرييل (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الاتحادي زيجمار جابرييل عن رأيه في أن الجيش الألماني لا يتحمل مسؤولية عن مقتل مدنيين خلال غارة جوية للتحالف الدولي ضد داعش شمالي سورية الأسبوع الماضي. وقال في جلسة نقاش بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "وفقا لمعلوماتي الحالية فإن الاستعانة بـ (طائرة الاستطلاع الألمانية) تورنادو ليست مسؤولة عما تم القيام به هناك".

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6- عضو بالشيوخ: روسيا سعت إلى قرصنة مسارنا الديمقراطي

العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك ورنر (أرشيفية)

قال أحد أعضاء لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية إن موسكو سعت إلى التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب أمام هيلاري كلينتون. وقال مارك ورنر في مداخلته أمام اللجنة أن "روسيا سعت إلى قرصنة مسارنا الديمقراطي"، باستعمال حملات تضليل إعلامي وصفها بالدعاية الروسية.

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7- تيلرسون: الشعب السوري سيقرر مصير الأسد

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الشعب السوري سيقرر مستقبل الرئيس بشار الأسد. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة "أعتقد أن وضع الرئيس الأسد على المدى البعيد سيقرره الشعب السوري".

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8- إيران: لسنا بحاجة للتدخل في شؤون الآخرين

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفه لما وصفه بـ"خطأ بعض قادة الدول العربية والإسلامية في تمييز الصديق من العدو"، وشدد على أن بلاده ليست بحاجة إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى. ونقلت وكالة "تسنيم الدولية" الإيرانية عن المتحدث بهرام قاسمي القول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أنه من حيث المبدأ لا حاجة لها في التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي ملتزمة دوما بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

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9- هولاند : لا اتفاقات ثنائية مع بريطانيا قبل "الخروج"

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضرورة اتفاق بريطانيا على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي، قبل بحث الدول الأعضاء مسائل أخرى معها على غرار الاتفاقات التجارية. وقال هولاند: "أولا علينا أن نبدأ في بحث آليات الانسحاب، خصوصا على مستوى حقوق المواطنين والواجبات المنبثقة من الالتزامات التي قطعتها المملكة المتحدة"، ثم استنادا إلى التقدم المنجز يمكن فتح "مباحثات بشأن إطار علاقاتها المستقبلية" مع الاتحاد.

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10- رئيس أوكرانيا: هدنة جديدة مع الانفصاليين

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن هدنة في منطقة دونباس، التي تشهد معارك بين الحكومة الأوكرانية وقوات الانفصاليين الموالين لروسيا، ابتداء من يوم السبت المقبل. وقال بوروشينكوفي مالطا، إنه يدحض بذلك اتهامات روسيا بأنه لا يعمل شيئا من أجل حل سلمي للصراع مع الانفصاليين في دونباس.

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