حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قرر قاض فيدرالي بولاية هاواي الأمريكية تمديد تعليق العمل بقرار الهجرة الذي أقره الرئيس ترامب، فيما وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية منذ 20 عامًا بجانب توقيف الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جيون هي على خلفية فضيحة الفساد واستغلال النفوذ، كانت أبرز الأحداث التي شهدها العالم اليوم.

1 - توقيف الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية على خلفية فضيحة الفساد

رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هي تعتذر للشعب خلال خطاب سابق في 29 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك جيون هي، على خلفية فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي أدت إلى إقالتها. وذلك لاتهامها بتلقي الرشاوى واستغلال السلطة وتسريب أسرار حكومية بعد جلسة محاكمة ماراثونية.

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2- قاضٍ فيدرالي يمدد تعليق العمل بمرسوم ترامب للهجرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعلن قاض فدرالي في هاواي، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأمريكية بمرسوم الهجرة الأخير الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يمنع مواطني ست دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة. وأوضح القاضي ديريك واتسون أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمر قضائيا أوليا.

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3- ديفيد فريدمان يؤدي اليمين الدستورية سفيرًا لأمريكا في إسرائيل

ديفيد فريدمان يؤدي اليمين الدستورية (أ ف ب)

أدى ديفيد فريدمان المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، اليمين الدستورية سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وكان مجلس الشيوخ ثبّت الأسبوع الماضي تعيين فرديمان في هذا المنصب بأغلبية 52 صوتا مقابل 46.

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4- إصابة 3 أشخاص في عملية طعن أمام السفارة التركية في بروكسل

انتشار للشرطة البلجيكية في بروكسل (أرشيفية)

أعلن المتحدث باسم شرطة بروكسل، إيلس فان دي كير، إصابة 3 أشخاص بجراح في عملية طعن وقعت أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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5- إيفانكا ترامب رسميا مساعدة للرئيس الأمريكي

إيفانكا ترامب بجوار والدها الرئيس الأمريكي (أرشيفية)

تلتحق إيفانكا ترامب رسميا بإدارة والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كموظفة دون راتب في منصب مساعدة الرئيس، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. وخضعت الابنة الأولى في الولايات المتحدة للضغوط في أعقاب انتقادات وجهها خبراء في أخلاقيات العمل، بشأن سعيها في البداية لمساعدة والدها بعدة صفات غير رسمية.

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