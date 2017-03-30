الوفاة واعتزال التمثيل.. 8 فنانين روجوا شائعات حول أنفسهم

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يعتبر بعض الفنانين أن ترويج الشائعات حولهم قد يؤذي حياتهم الشخصية والفنية، فيما يعتبر آخرون أنها ضريبة نجاحهم وشهرتهم، بينما يعمد بعض الفنانين أحيانًا إلى نشر الشائعات حول أنفسهم لتحقيق أهداف معينة من وراء ذلك، ونرصد أبرزهم في هذا التقرير.

1- غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، أنها ستعتزل التمثيل وتوقف تصوير مسلسل "الكابوس"، وبعد عرض المسلسل في شهر رمضان عام 2015، تأكد الجمهور من أنها كانت تسعى للدعاية للعمل.

2- دنيا بطمة



نشرت الفنانة دنيا بطمة شائعة وفاتها بسبب تحطم طائرة كانت على متنها تنتقل من خلالها إلى مطار دبي، ليتضح بعد أنه لا وجود للحادث من الأساس وأنها وسيلة للدعاية لنفسها.

3- شيرين

روّجت الفنانة شيرين شائعة حولها بأنها ستترك برنامج "The voice" لانشغالها بمسلسل "طريقي"، إلا أن البرنامج عُرض فيما بعد وتبين أنها مجرد شائعة.

4- أحلام

أطلقت الفنانة أحلام شائعة تقول إنها ستترك برنامج "آراب آيدول" بسبب خلافات وقعت بينها والفنان راغب علامة، إلا أنها لم تترك دورها كعضوة لجنة تحكيم بالبرنامج، وتركه راغب فيما بعد، وحل مكانه الفنان وائل كفوري.

5- تامر حسني

ترددت أنباء حول إطلاق الرصاص على الفنان تامر حسني في العاصمة اللبنانية "بيروت"، ونفى تامر بعد ذلك وقوع هذا الحادثن ووضح أنه حضر الواقعة بالمصادفة، أثناء محاولة قطع طريق من قبل بعض قطاع الطرق في لبنان.

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وأكّد عقب ذلك الناقد الفني والإعلامي اللبناني، جمال فياض، أن تامر هو من روج الشائعة بنفسه، وقال: "أتحدى تامر حسني أن يثبت أنه تعرّض لأي مشكله في لبنان، ألن يتعلّم أن حبل الكذب والشائعات قصير؟ عيب على الأغبياء الذين نصحوه بفوائد هذه الشائعة".

6- صفاء مغربي

وكانت أشهر الشائعات من هذا النوع من نصيب الفنانة صفاء مغربي، حيث نشرت خبر وفاتها، بمساعدة شقيقتها وبعض المقربين منها، ونفى مخرج مسرحيتها "باب الفتوح"، فهمي الخولي، تلك الشائعة وأوضّح أن شقيقتها الصغرى هي من روجتها من باب "التهريج".

7- سناء يوسف

روجت الفنانة سناء يوسف شائعة أنها ستحل محل الفنانة هند صبري بفيلم "الجزيرة 2"، إلا أن بعد عرض الفيلم اتضح أنه لم يتم أي تغيير.

8- سوزان نجم الدين

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين في مقطع فيديو نشرته على موقع إنستجرام بالحجاب، ومازحت جمهورها مدعيةً اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، وقالت: "صباح الخير أنا اتحجبت وتركت الفن، في اللوكيشن ادعولنا".