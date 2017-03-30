توقعات بارتفاع الأسعار في القطاع العقاري بنسبة 6%

شيماء مصطفى

أكد ياسر عمر - مدير شركة "يو جوف إيجيبت"، ارتفاع ثقة المستثمرين في السوق العقارية خلال الفترات الأخيرة بدعم من عددٍ من المحاور المتمثلة في قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وانعكاسه على تنامي معدلات الطلب على شراء العقارات بغرض الاستثمار، بالإضافة إلى رغبة العملاء في تحقيق عوائد استثمارية عبر استثمارات آمنة، فضلًا عن التوجهات الحكومية الداعمة للتوسع في المدن الجديدة.

وأوضح عُمر- في كلمته باليوم الثاني لمؤتمر "سيتي سكيب - مصر" - أن الدراسة التي أجرتها شركته العام الماضي كشفت عن رغبة كثير من العملاء للاستثمار في السندات مقابل القطاع العقاري، لأن قرار التعويم أدى إلى تنامي اهتمامات العملاء نحو العقارات خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة 48% من العملاء "عينة الدراسة" تحولت توجاهاتهم الاستثمارية نحو العقار، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

وأضاف مدير شركة "يو جوف إيجيبت"، أن هناك نحو 43% من العملاء واثقين من قدرة القطاع العقاري على الاستمرار، موضحًا أن الزيادات السعرية بالسوق ستكون حتمية، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6%، مقارنةً بالزيادات التي تشهدها باقي القطاعات الاقتصادية.

وأوضح ياسر عُمر، أن عدم استقرار سعر الصرف عند مستوى معين تؤثر على عملية اتخاذ القرار الشرائي للعديد من العملاء، ولكن هناك محدد رئيسي يتحكم في استمرار الإقبال على الاستثمار في السوق العقارية، والذي يتمثل في وجود وحدة سكنية تتناسب قيمتها مع مدخراتهم.

وأشار عمر - في ختام الكلمة - إلى أن العديد من المطورين بحاجة لامتلاك محفظة عقارية ذات أسعار قابلة للبيع، كما يتوافر لديهم الخبراء القادرين على توفير المعلومات التي يحتاجها العميل للمقارنة بين الخيارات المتاحة.

وأكد أن سمعة العميل وسابقة أعماله بالسوق تعد متحكمًا رئيسياً في توجهات العملاء خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن طبيعة العميل المستهدف للشركة، مما يحقق التكامل في العلاقة بين الطرفين، موضحًا أن كل مجموعة شركات تشترك مع بعضها لتوفير منتج معين ومخاطبة عميل معين.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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