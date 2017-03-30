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بعد 15 سنة.. مصادر تكشف أسباب الإطاحة بمأمور قسم قصر النيل

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بعد 15 سنة.. مصادر تكشف أسباب الإطاحة بمأمور قسم قصر النيل بعد 15 سنة.. مصادر تكشف أسباب الإطاحة بمأمور قسم قصر النيل

كشفت مصادر أمنية مطلعة بقسم شرطة قصر النيل ومديرية أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة التي أطاحت بمأمور القسم العميد صموئيل أبوسحلي، بعد 15 سنة خدمة قضاها متدرجا بالعمل الشرطي داخله.

أكدت المصادر، أن التحقيقات أثبتت ارتكاب المأمور أخطاء إدارية خالفت لائحة الشرطة، حيث سمح لذوي بعض المحتجزين بزيارة ذويهم في مواعيد مغايرة لموعد الزيارة الرسمية، من بينهم محتجزون في غرفة انتظار مجاورة للمأمور في الدور الأول بالقسم.

أشارت المصادر، إلى أن المخالفات الإدارية تم رصدها من قبل قيادات مديرية الأمن، وبناء عليه أصدر اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية قرارا بنقل "أبو سحلي" للعمل مفتشا بفرقة حلوان بعد 15 سنة قضاها داخل قسم الشرطة.

وشددت المصادر، على عدم ثبوت تلقي المأمور أية رشاوى، نافية ارتكابه مخالفات مخلة بالشرف تضر بسمعته أو جهة العمل، لافتة بأنها لو ثبتت إدانته لصدر قرارا بإيقافه عن العمل، وإحالته للاحتياط.

وأضافت المصادر، أن التحقيقات مازالت مستمرة في الواقعة، وسيتم توقيع الجزاء المناسب عقب انتهاء التحقيق فيها، وتسجيل المخالفة في ملف الجزاءات الخاص بالمأمور.

وأصدر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قرارا بنقل العميد صموئيل أبوسحلي مفتشا بفرقة حلوان، ونقل العقيد محمد شاهين مأمور قسم عابدين إلى منصب مأمور قسم قصر النيل، وتولى نائب مأمور قسم شرطة السيدة زينب مأمورا لقسم عابدين.

 

المصدر : مصراوى

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