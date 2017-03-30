عامل يتحرش بزميلته داخل مول شهير..والضحية: ''حاول يغتصبني''

شيماء مصطفى

احتجز عامل بشركة لإنتاج الجبنة بمول شهير بالجيزة، زميلته داخل إحدى الثلاجات، وتحرش بها، وحاول التعدي الجنسي عليها تحت تهديد السلاح، لكن صرخات الاستغاثة انقذتها.



تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا بالواقعة من العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر.



وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث أكتوبر، أنه أثناء تواجد "أ"، 20 عاما، بعملها، استدرجها زميلها "م"، 26 عاما، داخل إحدى ثلاجات الجبنة، وأغلقها وتحرش بها، وحاول التعدي عليها جنسيا، لكنها استغاثت بالعاملين الذين حضروا، وتمكنوا من فتح الثلاجة ومنعه وضبطه.



وانتقل الرائد مجدي موسى، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى القسم، حيث أقر بارتكاب الواقعة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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