طريقة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان

شيماء مصطفى

الم الاسنان لا يتحمله أحد، وقد يفقدك القدرة على النوم والصداع مستمر خصوصا اذا وصل التسوس الى العصب ،لكن لا داعى للقلق بعد اليوم فمع تلك الطريقة السحرية ستتمكنين من التخلص من تسوس الاسنان بسهولة.

واكدت اخصائي الاسنان مي سليمان ان هناك بعض المشروبات التي تؤثر علي لون الاسنان وتحد من التسوس، ونصحت بأن نتناول كوب من الشاي الأسود أو الأخضر الذى يساعد على قتل البكتيريا المتراكمة على الأسنان، وتقليل تراكم البلاك على الأسنان، مما يحفظ الأسنان من التسوس .

الوصفة :

اغلي الشاي الاحمر او الاخضر جيدا في الماء وضع كمية قليلة من السكر ثم تناول كوب الشاي بعد تناول الأطعمة مباشرة وقبل النوم حتي يقتل الشاي اي بكتريا تتكاثر بالأسنان وتسبب التسوس .

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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