أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

طريقة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان

Google+ Print
طريقة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان طريقة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان

الم الاسنان لا يتحمله أحد، وقد يفقدك القدرة على النوم والصداع مستمر خصوصا اذا وصل التسوس الى العصب ،لكن لا داعى للقلق بعد اليوم فمع تلك الطريقة السحرية ستتمكنين من التخلص من تسوس الاسنان بسهولة.
 
واكدت اخصائي الاسنان مي سليمان ان هناك بعض المشروبات التي تؤثر علي لون الاسنان وتحد من التسوس، ونصحت بأن نتناول كوب من الشاي الأسود أو الأخضر الذى يساعد على قتل البكتيريا المتراكمة على الأسنان، وتقليل تراكم البلاك على الأسنان، مما يحفظ الأسنان من التسوس .
 

الوصفة : 

اغلي الشاي الاحمر او الاخضر جيدا في الماء وضع كمية قليلة من السكر ثم تناول كوب الشاي بعد تناول الأطعمة مباشرة وقبل النوم حتي يقتل الشاي اي بكتريا تتكاثر بالأسنان وتسبب التسوس .
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع