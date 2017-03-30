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رئيس أوكرانيا يأمر بوقف القتال ضد الانفصاليين بدءً من السبت

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رئيس أوكرانيا يأمر بوقف القتال ضد الانفصاليين بدءً من السبت رئيس أوكرانيا يأمر بوقف القتال ضد الانفصاليين بدءً من السبت

مصراوي Masrawy

بيترو بورشينكو الرئيس الأوكراني

كييف- (أ ش أ):

أمر بيترو بورشينكو الرئيس الأوكراني، الخميس، قوات الجيش بوقف إطلاق النار ضد القوات الانفصالية المدعومة من روسيا شرقي البلاد ، وذلك اعتبارا من بعد غد السبت.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية، أن الرئيس الأوكرانى أوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا سوف يسعون من جديد لتعزيز اتفاقية السلام شرقي أوكرانيا.

وكان القتال بين القوات الأوكرانية والعناصر الانفصالية - التي تحظى بدعم روسيا- قد أسفر عن مصرع أكثر من 9800 شخص منذ اندلاعه شرقي اوكرانيا عام 2014 .

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