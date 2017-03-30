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تحذير شديد اللهجة من «الأرصاد» حول الطقس خلال الفترة المقبلة.. فيديو

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تحذير شديد اللهجة من «الأرصاد» حول الطقس خلال الفترة المقبلة.. فيديو تحذير شديد اللهجة من «الأرصاد» حول الطقس خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وجه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين من تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة. 
 
وقال "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR 2"، صباح اليوم، الخميس، إن هناك انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم، وسيستمر ليوم السبت المقبل، لافتا إلى أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة حاليًا وضع مؤقت. 
 
وأضاف أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واحتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 
 
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن من أهم سمات فصل الربيع من الاضطراب والتقلب والموجات الساخنة ذات الوقت القصير التى لا تزيد مدتها على 48 ساعة، وتنشط خلالها الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 
 
المصدر : صدى البلد

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