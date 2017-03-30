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"الوزراء" يسلم التعبئة والإحصاء دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017

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"الوزراء" يسلم التعبئة والإحصاء دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017 "الوزراء" يسلم التعبئة والإحصاء دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017

مصراوي Masrawy

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

القاهرة- (أ ش أ):

سلم العميد أحمد شوقي، مدير بيانات الوزارات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الخميس، نسخة من دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017، إلى اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك تقديرا لما قام به الجهاز من جهد منذ أكثر من 4 سنوات في إعداد هذا الدليل بمشاركة وزارة القوى العاملة وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.

يذكر أن الدليل يشمل 3225 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري منذ آخر إصدار للدليل في عام 2005، كما يشمل الدليل ربط أكواد المهن المصرية بأكواد الدليل العربي المعياري لتوحيد المهن مع اختلاف مسمياتها بالدول العربية وذلك لحفظ حقوق العاملين في تلك الدول، كما يحتوي الدليل أيضا على مهام كل مهنة في شكل نقاط يسهل استخدامها للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة.

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