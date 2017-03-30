أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مساعد وزير الخارجية: زيارة الرئيس لأمريكا «انطلاقة قوية وضربة للإخوان»

Google+ Print
مساعد وزير الخارجية: زيارة الرئيس لأمريكا «انطلاقة قوية وضربة للإخوان» مساعد وزير الخارجية: زيارة الرئيس لأمريكا «انطلاقة قوية وضربة للإخوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخميس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الرئيس دونالد ، بمثابة انطلاقة قوية وعودة للعلاقات الاقتصادية بشكل كبير، خاصةً أن تعرضت لتعنت كبير من الرئيس السابق باراك أوباما.

أضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه منذ لقاء الرئيسين خلال سبتمبر الماضي في نيويورك والعلاقات تسير في طريقها الصحيح، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرك التحديات التي تواجهها مصر، فهي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب بشكل كبير، مما يستدعي دعمها اقتصاديًا وفي مختلف المجالات.

شاهد أيضا

تابع أن «لقاء السيسي بترامب، ضربة موجهة إلى جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي والدول الراكعة تحت أقدامها، والتي ظنت بالخطأ أنها تستطيع إفشال زيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة، ولم يدركوا أنه متسلح بالمصداقية مع شعبه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين