حبس «أوكا وأورتيجا» لتهربهما من أداء الخدمة العسكرية

شيماء مصطفى

أكدت مصادر مقربة من «أوكا وأورتيجا» أنه تم حبس الثنائي احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لتزوير أوراق القيد العائلي وتهربهما من أداء الخدمة العسكرية، وذلك عقب منعهما من السفر اليوم بمطار القاهرة الدولي أثناء توجههما إلى دبي لإحياء حفل غنائي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاص لـ«فيتو» أن الثنائي كانا قد تقدما لمصلحة الجوازات في وقت سابق لاستخراج جوازي سفر وقدما قيدا عائليا وأوراقا مزورة للتهرب من تأدية الخدمة العسكرية، وتم اكتشاف الواقعة وإخطار سلطات الأمن بمطار القاهرة التي منعتهما من السفر، وألغت سفرهما، وأخطرت الشرطة العسكرية بتهربهما من التجنيد.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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