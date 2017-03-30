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معلومات مدهشة لم تكن تعرفها عن الميكروويف!

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معلومات مدهشة لم تكن تعرفها عن الميكروويف! معلومات مدهشة لم تكن تعرفها عن الميكروويف!

الميكروويف في نظر كثيرين جهاز كهربائي يسخن الأطعمة بسرعة، لكن ما يجهلونه أن له استخدامات عديدة غير التسخين، فدعونا نتعرف على هذه الاستخدامات وذلك وفق موقع list25.
1- للحصول على أكبر كمية ممكنة من عصير الليمون، نضع الليمون في الميكروويف لمدة 20 ثانية قبل عصره
ليمون
 
2- تجفيف الأعشاب الخضراء كالبقدونس، نضع البقدونس في الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة 3 دقائق
أعشاب
 
3- لتقشير الثوم بسهولة، نضع ضروس الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية، وسنلاحظ سهولة وسرعة تقشيرها
ثوم
4- إعادة قرمشة الشيبس، نضعها في منشفة داخل الميكروويف لمدة 45 ثانية حيث ستمتص المنشفة الرطوبة من رقائق الشيبس
شيبس
5- تفتيت السكر البني، نضع علبة السكر البني البلاستيكية محكمة الإغلاق في الميكروويف لمدة 20 ثانية وسنجد السكر قد تفتت في علبته
سكر بني
6- تنظيف الميكروويف من الداخل، نضع وعاء من الماء يحتوي على القليل من الخل في الميكروويف لمدة 5 دقائق، وسنجد أن البخار قام بإذابة البقع العالقة داخله
خل
7- تقشير الفواكه والخضروات، لتقشير الطماطم نضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية ونتركها دقيقتين ونبدأ بتقشريها بكل سهولة
طماطم
8- استعادة قوام العسل، عند ترك برطمان العسل لفترة طويلة، يتجمد وخاصةً في فصل الشتاء، لذلك ننزع غطاء برطبان العسل ونضعه في الميكروويف لمدة دقيقتين
عسل
9- للتخلص من الدموع عند تقطيع البصل، نقطع نهايات البصل ونضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية وبعدها نقطع البصل بكل سهولة ومن دون دموع
بصل
10- ترطيب الخبز اليابس، نضع الخبز في منشفة مبللة داخل الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة 10 ثوان، ونكرر هذه العملية إذا ظل الخبز يابساً
خبز
 
 
 المصدر: كسرة

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