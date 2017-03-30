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رئيس الإمارات يأمر بتنكيس علم بلاده وإعلان الحداد لـ3 أيام

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رئيس الإمارات يأمر بتنكيس علم بلاده وإعلان الحداد لـ3 أيام رئيس الإمارات يأمر بتنكيس علم بلاده وإعلان الحداد لـ3 أيام

أمر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، بتنكيس الأعلام في الدولة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الشيخ حمد بن سيف الشرقي، نائب حاكم الفجيرة، داعيًا الله - عز وجل - أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر السلوان.
 
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نعت وزارة شئون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى، الشيخ حمد بن سيف الشرقي، نائب حاكم الفجيرة، الذي وافته المنية أمس، الأربعاء. 
 
وقالت الوزارة في بيانها: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، صدق الله العظيم.
 
المصدر : صدى البلد

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