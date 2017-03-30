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«اللبان ممنوع.. والتعذيب تحت الشمس».. كوميديا زيارة أبو ريدة للزمالك

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«اللبان ممنوع.. والتعذيب تحت الشمس».. كوميديا زيارة أبو ريدة للزمالك «اللبان ممنوع.. والتعذيب تحت الشمس».. كوميديا زيارة أبو ريدة للزمالك

التحرير

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في ظل أزمة تعصف بمستقبل الدوري العام، توجه هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى نادي الزمالك، أمس، لـ"تطيب" خاطر المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وإقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب، إلا أنه وعلى عكس المتوقع، لم تكن أجواء اللقاء مشحونة، بل تخللتها الكثير من المواقف الطريفة.

اللبانة

رئيس الجبلاية، تحدث عن الاجتماع بإيجابية، مداعبًا "مرتضى"، بأنه مع طول فترة الزيارة، شعر باحتياجه لمضغ «لبانة»، لكنه تراجعه عن الفكرة بعدما أخبره "الأخير" أنه طرد أحد الأشخاص من النادي بسبب تناوله العلكة. 

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التعذيب

"أبو ريدة" أكد أنه يحترم وجهة نظر مرتضى منصور، بطلبه الرجوع للجمعية العمومية لناديه فيما يخص أزمة مباراة  للمقاصة. 

وأضاف خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج "خاص مع سيف" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة "on sport"، أن "مرتضى" تفهم وجهة نظر اتحاد الكرة، ممازحًا: «مكانش عنده غير شرط واحد، إنه يعذبني في الشمس عشان أتفرج على النادي للمرة الـ12». 

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التحرير

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