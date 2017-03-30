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ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور

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ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور

نجحت الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، برئاسة العميد مصطفي بكري مدير مباحث تموين القطاع، وإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مخزن بداخله طن لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي وبها تغييرات بالخواص الطبيعية.
 
تلقي اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، بلاغا من مباحث التموين، بقيام حسن م. ا. 45 سنة صاحب محل كبابجي كائن بشارع الأقصر بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتجميع كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل مخزن ملحق بالمحل لتجهيز وجبات وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين عقب طهيها لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومديرية الصحة، وإعداد حملة بقيادة الرائد سامح بدوي الضابط بمباحث التموين لإستهداف المخزن، وتبين عدم تواجد مالكه، وتم التقابل مع المدير المسئول، وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي طن لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس بلاستيك، مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي وبها تغييرات بالخواص الطبيعية.
ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور
ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور
ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور
ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة لدي «كبابجي» شهير في إمبابة .. صور
 
المصدر : صدى البلد

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