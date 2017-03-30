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التعاون يفوز على الاتفاق.. ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الحرمين الشريفين

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التعاون يفوز على الاتفاق.. ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الحرمين الشريفين التعاون يفوز على الاتفاق.. ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الحرمين الشريفين

التحرير

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تأهل فريق التعاون السعودي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مضيفه الاتفاق بركلات الجزاء، في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك ضمن مباريات دور الثمانية.

سجل هدف التعاون الأول في الدقيقة 19 من الشوط الأول لاعبه ريكاردو ماتشادو، وأحرز لاعب الاتفاق أمنيو بوبا هدف التعادل عند الدقيقة 24، ليضاعف التعاون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه سعيد الدوسري في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون 2-1.

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وفي الشوط الثاني حاول الاتفاق تعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الدقيقة 78 عبر لاعبه هزاع الهزاع، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2 وتمتد المباراة للأشواط الإضافية.

واستمرت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي ليلجأ الفريقين لضربات الجزاء، ويضيع لاعب الاتفاق خوانمي الركلة الأولى بعد تصدي فهد الشمري لتسديدته، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بركلات الترجيح 5-3.

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التحرير

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