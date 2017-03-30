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وست بروم يجدد لصاحب الـ37 عاما

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وست بروم يجدد لصاحب الـ37 عاما وست بروم يجدد لصاحب الـ37 عاما

التحرير

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جدد نادي وست بروميتش، اليوم الخميس، عقد لاعبه الإيرلندي جاريث ماكولي لمدة عام واحد.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده فى يونيو الماضي، واحد من هدافي الفريق لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ شارك في 31 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفًا.

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لعب ماكولي مع وست بروميتش 208 مباريات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 6 أخرين.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ8 في ترتيب فرق البريميرليج برصيد 43 نقطة، ويلتقي مع نادي مانشستر يونايتد، السبت المقبل، في إطار الجولة الـ30 من البريميرليج.

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التحرير

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