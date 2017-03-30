أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«أوباميانج وبيلوتي».. مهاجمون يسعى ريال مدريد لضمهم

Google+ Print
«أوباميانج وبيلوتي».. مهاجمون يسعى ريال مدريد لضمهم «أوباميانج وبيلوتي».. مهاجمون يسعى ريال مدريد لضمهم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ترددت أنباء في الفترة الماضية، عن رحيل ثنائي هجوم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، والإسباني ألفارو موراتا، ووضعت إدارة الملكي، قائمة تضم بعض المهاجمين، تحسبًا لرحيل الثنائي. 

جاء ذلك بعد العروض المغرية التي حصل عليها "بنزيمة وموراتا"، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديايور جول" الإسبانية، اليوم الخميس، فإن إدارة مدريد وضعت قائمة تضم 4 مهاجمين من مختلف الدوريات المختلفة، للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة رحيل أي من مهاجمتها. 

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أسماء المهاجمين، وأرقامهم هذا الموسم مع فرقهم.

بيير أوباميانج (بروسيا دورتموند)

اوباميانج

جاء الجابوني، بيير أوباميانج، مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، ضمن قائمة المهاجمين التي يسعى نادي ريال مدريد بضمهم، إذ تمكن اللاعب من خوض 23 مباراة في البوندسليجا، سجل فيهما 23 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا، وجاءت عدد دقائق مشاركته بمعدل 2030 دقيقة.

أندريا بيلوتي (تورينو) 

بيلوتي

شاهد أيضا

وضعت إدارة ريال مدريد، الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو الإيطالي، ضمن قائمة الهدافين الذين تسعي لضمهم، إذ شارك صاحب الـ23 سنة، في 26 مباراة بمعدل 2261 دقيقة، سجل فيهم 22 هدفًا، وصنع 4 أخرين.

كيليان مبابي (موناكو)

مبابي

دخل الموهبة الفرنسية، كيليان مبابي صاحب الـ18 عامًا، دائرة اهتمام ريال مدريد، إذ خاض مهاجم نادي موناكو الفرنسي، 12 مباراة مع الفريق، سجل خلالهم 18 هدفًا، وصنع 8 أخرين، وذلك بمعدل 978 دقيقة.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

ماركوس راشفورد

دخل الإنجليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، قائمة المهاجمين، الذين يسعي خلفهم ريال مدريد، إذ شارك راشفورد، 19 عامًا، في 22 مباراة، سجل فيهم 3 اهداف، وصنع أخر، بمعدل 1154 دقيقة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن