«أوباميانج وبيلوتي».. مهاجمون يسعى ريال مدريد لضمهم

التحرير

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ترددت أنباء في الفترة الماضية، عن رحيل ثنائي هجوم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، والإسباني ألفارو موراتا، ووضعت إدارة الملكي، قائمة تضم بعض المهاجمين، تحسبًا لرحيل الثنائي.

جاء ذلك بعد العروض المغرية التي حصل عليها "بنزيمة وموراتا"، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديايور جول" الإسبانية، اليوم الخميس، فإن إدارة مدريد وضعت قائمة تضم 4 مهاجمين من مختلف الدوريات المختلفة، للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة رحيل أي من مهاجمتها.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أسماء المهاجمين، وأرقامهم هذا الموسم مع فرقهم.

بيير أوباميانج (بروسيا دورتموند)

جاء الجابوني، بيير أوباميانج، مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، ضمن قائمة المهاجمين التي يسعى نادي ريال مدريد بضمهم، إذ تمكن اللاعب من خوض 23 مباراة في البوندسليجا، سجل فيهما 23 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا، وجاءت عدد دقائق مشاركته بمعدل 2030 دقيقة.

أندريا بيلوتي (تورينو)

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وضعت إدارة ريال مدريد، الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو الإيطالي، ضمن قائمة الهدافين الذين تسعي لضمهم، إذ شارك صاحب الـ23 سنة، في 26 مباراة بمعدل 2261 دقيقة، سجل فيهم 22 هدفًا، وصنع 4 أخرين.

كيليان مبابي (موناكو)

دخل الموهبة الفرنسية، كيليان مبابي صاحب الـ18 عامًا، دائرة اهتمام ريال مدريد، إذ خاض مهاجم نادي موناكو الفرنسي، 12 مباراة مع الفريق، سجل خلالهم 18 هدفًا، وصنع 8 أخرين، وذلك بمعدل 978 دقيقة.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

دخل الإنجليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، قائمة المهاجمين، الذين يسعي خلفهم ريال مدريد، إذ شارك راشفورد، 19 عامًا، في 22 مباراة، سجل فيهم 3 اهداف، وصنع أخر، بمعدل 1154 دقيقة.